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182 тыс. украинцев изменили место голосования на выборах – ЦИК

Желание голосовать не по месту регистрации на выборах президента выразили около 182 тыс. украинцев и с каждым днем эта цифра растет.

182 тыс. украинцев изменили место голосования на выборах – ЦИК

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что уже 182 тыс. Украинский временно изменили место голосования на грядущих выборах президента Украины.

– Из них 44 997 и 21 787 – жители Донецкой и Луганской областей, соответственно, – рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она подчеркнула, что остается все меньше времени для того, чтобы успеть, изменить место голосования.

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– Справку для голосования не по месту жительства можно получить до 25 марта включительно. Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом, – отметила чиновник.

К слову, национальный экзит-пол обнародует предварительные результаты голосования в первом туре выборов президента Украины вечером 31 марта.

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