Бажання голосувати не за місцем реєстрації на виборах президента виявили близько 182 тис. українців і з кожним днем ця цифра зростає.

У Центральній виборчій комісії повідомили, що уже 182 тис. українців тимчасово змінили місце голосування на прийдешніх виборах президента України.

– З них 44 997 і 21 787 – жителі Донецької і Луганської областей, відповідно, – розповіла глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона підкреслила, що залишається все менше часу для того, щоб встигнути, змінити місце голосування.

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– Довідку для голосування не за місцем проживання можна отримати до 25 березня включно. Відділи реєстру виборців працюватимуть і на вихідних, щоб кожен бажаючий встиг скористатися своїм законним правом, – зазначила урядовець.

До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.