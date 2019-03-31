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Факты / Украина

Когда будут результаты выборов 2019

Первые результаты выборов президента будут появляться на сайте ЦИК еще в ночь на 1 апреля.

Когда будут результаты выборов 2019

Официальные результаты выборов президента Украины 2019 ЦИК должна объявить до 10 апреля.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования до 10 апреля включительно ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается в Верховную Раду с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются на третье воскресенье после дня выборов, то есть на 21 апреля.

Предварительные результаты Национального экзит-пола появятся 31 марта в 19.45, а в 23.00 обнародуют его окончательные результаты. Факты ICTV сообщат данные экзит-пола уже в 20:00 31 марта.

Читайте: Экзит-пол – выборы в Украине 2019

К слову, для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины. Это ориентировочно 29 888 избирательных участков, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2 344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента Украины 2019.

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