В Киеве, Харькове, Львове и Одессе под посольством РФ прошли акции с требованием освободить украинских политзаключенных.

В Киеве под посольством РФ на акцию протеста вышли украинцы, которые с плакатами призывали освободить украинского политзаключенного Павла Гриба и других украинцев, которые сейчас незаконно пребывают в тюрьмах России.

Также они призвали украинцев воздержаться от поездок в РФ.

В Одессе тоже прошла подобная акция протеста, на которой собрались несколько десятков человек.

К митингующим никто не вышел.

Подобные акции прошли также во Львове и Харькове.

В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв’язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) 24 марта 2019 г.

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Напомним, что суд РФ в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой. Ему дали до 6 лет тюрьмы.

Источник: Радио Свобода