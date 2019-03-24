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Факты / Украина

В четырех городах Украины митинговали за освобождение Павла Гриба

В Киеве, Харькове, Львове и Одессе под посольством РФ прошли акции с требованием освободить украинских политзаключенных.

В четырех городах Украины митинговали за освобождение Павла Гриба

В Киеве под посольством РФ на акцию протеста вышли украинцы, которые с плакатами призывали освободить украинского политзаключенного Павла Гриба и других украинцев, которые сейчас незаконно пребывают в тюрьмах России.

Также они призвали украинцев воздержаться от поездок в РФ.

В Одессе тоже прошла подобная акция протеста, на которой собрались несколько десятков человек.

К митингующим никто не вышел.

Подобные акции прошли также во Львове и Харькове.

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Напомним, что суд РФ в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой. Ему дали до 6 лет тюрьмы.

Источник: Радио Свобода

Источник:

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