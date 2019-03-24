У Києві, Харкові, Львові та Одесі під посольством РФ пройшли акції з вимогою звільнити українських політв’язнів.

У Києві під посольством РФ на акцію протесту вийшли українці, які з плакатами закликали звільнити українського політв’язня Павла Гриба та інших українців, які зараз незаконно перебувають у в’язницях Росії.

Також вони закликали українців утриматися від поїздок у РФ.

В Одесі теж пройшла подібна акція протесту, на якій зібралися кілька десятків людей.

До мітингувальників ніхто не вийшов.

Подібні акції пройшли також у Львові та Харкові.

В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв’язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) 24 марта 2019 г.

Читайте: Зі студента у терористи: за що засудили та яке майбутнє у політв’язня Гриба

Нагадаємо, що Суд РФ у Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним у нібито схилянні до теракту жительки Росії Тетяни Єршової. Його засудили до 6 років ув’язнення.

Джерело: Радіо Свобода