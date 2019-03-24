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Факти / Україна

У чотирьох містах України мітингували за звільнення Павла Гриба

У Києві, Харкові, Львові та Одесі під посольством РФ пройшли акції з вимогою звільнити українських політв’язнів.

У чотирьох містах України мітингували за звільнення Павла Гриба

У Києві під посольством РФ на акцію протесту вийшли українці, які з плакатами закликали звільнити українського політв’язня Павла Гриба та інших українців, які зараз незаконно перебувають у в’язницях Росії.

Також вони закликали українців утриматися від поїздок у РФ.

В Одесі теж пройшла подібна акція протесту, на якій зібралися кілька десятків людей.

До мітингувальників ніхто не вийшов.

Подібні акції пройшли також у Львові та Харкові.

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Нагадаємо, що Суд РФ у Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним у нібито схилянні до теракту жительки Росії Тетяни Єршової. Його засудили до  6 років ув’язнення.

Джерело: Радіо Свобода

Джерело:

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