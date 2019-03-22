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6 лет заключения – суд вынес приговор Павлу Грибу

Суд вынес решение по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Его приговорили к 6 годам заключения.

Павло Гриб

Суд РФ в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой, и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Отбывать приговор украинский политзаключенный будет в колонии общего режима.

После того, как Грибу вынесли приговор, он сообщил о том, что объявляет голодовку.

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Украинский политзаключенный не признал себя виновным в совершении преступления.

Напомним, во время последних судебных прений украинскому политзаключенному Павлу Грибу стало плохо и ему вызвали скорую.

Фото: Владислав Рязанцев

Источник: Громадське

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