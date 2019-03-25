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“Американский спецназ” и “Майдан 3.0”: пограничникам присылают фейковые СМС

Незадолго до первого тура выборов президента Украины пограничники начали получать фейковые сообщения провокационного характера.

Смартфон

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил в Facebook, что незадолго до первого тура выборов президента Украины пограничникам начали приходить фейковые провокационные сообщения, в которых говорится о якобы новом Майдане и прибытии в Киев американского спецназа.

В сообщениях в основном говорится о том, что в Киев уже прибыл “спецназ США” и том, что вопрос касательно так называемого “Майдана 3.0” решили.

– Государственная пограничная служба Украины официально заявляет, что ни один американский, или любой другой спецназ в Украину не прибывал. Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях, – написал Слободян.

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Он добавил, что в случае если граждане Украины получат сообщения похожего характера, им необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Помощник главы ГПСУ также призвал не поддаваться панике, ведь с помощью указанных сообщений пытаются повлиять на результат выборов в Украине.

К слову, по информации Нацполиции, для дестабилизации ситуации на выборах в Украину намерены прибыть воры в законе.

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