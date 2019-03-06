Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Факты ICTV публикуют полный список кандидатов на пост главы государства.

Кандидаты на президентские выборы 2019 года в Украине подать документы могли до 3 февраля.

8 февраля на выборы президента Украины Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

До 7 марта у них есть возможность снять свою кандидатуру и забрать заставу. 8 марта ЦВК представить список кандидатов, которых украинцы увидят в бюлетенях.

Полный список кандидатов на президентские выборы 2019 в Украине:

Андрей Садовый (Объединение Самопомич). Снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Виталий Скоцик (Самовыдвиженец) Александр Ващенко (Самовыдвиженец) Игорь Шевченко (Самовыдвиженец) Сергей Каплин (Социал-демократическая партия) Валентин Наливайченко (Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость) Александр Вилкул (Оппозиционный блок – Партия мира и развития) Юлия Тимошенко (Партия Батькивщина) Александр Данилюк (Самовыдвиженец) Сергей Тарута (Партия Основа) Илья Кива (Социалистическая партия Украины) Евгений Мураев (Партия Наши) Анатолий Гриценко (Гражданская позиция) Юлия Литвиненко (Самовыдвиженец) Юрий Тимошенко (Самовыдвиженец) Василий Журавлев (Партия Стабильность) Виктор Кривенко (Народный рух Украины) Андрей Новак (Партия Патриот) Петр Порошенко Сергей Носенко (Самовыдвиженец) Инна Богословская (Самовыдвиженец) Руслан Кошулинский (Всеукраинское объединение Свобода) Александр Мороз (Социалистическая партия) Аркадий Корнацкий (Самовыдвиженец) Роман Насиров (Самовыдвиженец) Юрий Бойко (Самовыдвиженец) Олег Ляшко (Радикальная партия) Александр Шевченко (Партия УКРОП) Дмитрий Добродомов (Партия Народный контроль) Владимир Зеленский (Слуга народа) Николай Габер (Самовыдвиженец) Виктор Бондарь (Партия Видродження) Юрий Кармазин (Самовыдвиженец) Руслан Рыгованов (Самовыдвиженец) Роман Бессмертный (Самовыдвиженец) Виталий Куприй (Самовыдвиженец) Геннадий Балашов (Партия 5.10) Ольга Богомолец (Самовыдвиженец) Игорь Смешко (Самовыдвиженец) Владимир Петров (Самовыдвиженец) Юрий Деревянко (Партия Воля) Сергей Кривонос (Партия Воины АТО) Александр Соловьев (Партия Умная сила) Дмитрий Гнап (Партия Сила людей). Снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

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Ранее Факты ICTV писали, что букмекеры сделали ставки на выборы президента Украины 2019.