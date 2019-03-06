Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Факты ICTV публикуют полный список кандидатов на пост главы государства.
Кандидаты на президентские выборы 2019 года в Украине подать документы могли до 3 февраля.
8 февраля на выборы президента Украины Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.
До 7 марта у них есть возможность снять свою кандидатуру и забрать заставу. 8 марта ЦВК представить список кандидатов, которых украинцы увидят в бюлетенях.
Полный список кандидатов на президентские выборы 2019 в Украине:
- Андрей Садовый (Объединение Самопомич). Снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
- Виталий Скоцик (Самовыдвиженец)
- Александр Ващенко (Самовыдвиженец)
- Игорь Шевченко (Самовыдвиженец)
- Сергей Каплин (Социал-демократическая партия)
- Валентин Наливайченко (Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость)
- Александр Вилкул (Оппозиционный блок – Партия мира и развития)
- Юлия Тимошенко (Партия Батькивщина)
- Александр Данилюк (Самовыдвиженец)
- Сергей Тарута (Партия Основа)
- Илья Кива (Социалистическая партия Украины)
- Евгений Мураев (Партия Наши)
- Анатолий Гриценко (Гражданская позиция)
- Юлия Литвиненко (Самовыдвиженец)
- Юрий Тимошенко (Самовыдвиженец)
- Василий Журавлев (Партия Стабильность)
- Виктор Кривенко (Народный рух Украины)
- Андрей Новак (Партия Патриот)
- Петр Порошенко (Самовыдвиженец)
- Сергей Носенко (Самовыдвиженец)
- Инна Богословская (Самовыдвиженец)
- Руслан Кошулинский (Всеукраинское объединение Свобода)
- Александр Мороз (Социалистическая партия)
- Аркадий Корнацкий (Самовыдвиженец)
- Роман Насиров (Самовыдвиженец)
- Юрий Бойко (Самовыдвиженец)
- Олег Ляшко (Радикальная партия)
- Александр Шевченко (Партия УКРОП)
- Дмитрий Добродомов (Партия Народный контроль)
- Владимир Зеленский (Слуга народа)
- Николай Габер (Самовыдвиженец)
- Виктор Бондарь (Партия Видродження)
- Юрий Кармазин (Самовыдвиженец)
- Руслан Рыгованов (Самовыдвиженец)
- Роман Бессмертный (Самовыдвиженец)
- Виталий Куприй (Самовыдвиженец)
- Геннадий Балашов (Партия 5.10)
- Ольга Богомолец (Самовыдвиженец)
- Игорь Смешко (Самовыдвиженец)
- Владимир Петров (Самовыдвиженец)
- Юрий Деревянко (Партия Воля)
- Сергей Кривонос (Партия Воины АТО)
- Александр Соловьев (Партия Умная сила)
- Дмитрий Гнап (Партия Сила людей). Снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
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Ранее Факты ICTV писали, что букмекеры сделали ставки на выборы президента Украины 2019.