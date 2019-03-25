Незадовго до першого туру виборів президента України прикордонники почали отримувати фейкові повідомлення провокаційного характеру.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив у Facebook, що незадовго до першого туру виборів президента України прикордонникам почали приходити фейкові провокаційні повідомлення, в яких йдеться про нібито новий Майдан і прибуття до Києва американського спецназу.

У повідомленнях в основному йдеться про те, що до Києва вже прибув “спецназ США” і те, що питання щодо так званого “Майдану 3.0” вирішили.

– Державна прикордонна служба України офіційно заявляє, що жоден американський, або будь-який інший спецназ в Україну не прибував. Прикордонники знаходяться на своїх робочих місцях і позиціях, – написав Слободян.

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Він додав, що у випадку якщо громадяни України отримають повідомлення схожого характеру, їм необхідно звернутися до правоохоронних органів.

Помічник голови ДПСУ також закликав не піддаватися паніці, адже за допомогою зазначених повідомлень намагаються вплинути на результат виборів в Україні.

До слова, за інформацією Нацполіції, для дестабілізації ситуації на виборах в Україні мають намір прибути злодії в законі.