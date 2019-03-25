Василий Прозоров, назвавший себя бывшим сотрудником СБУ, на пресс-конференции в Москве рассказал, что сразу после Евромайдана сознательно предал Украину и работал на российские спецслужбы.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров признался, что с апреля 2014 года передавал стране-агрессору данные о действиях украинской армии во время АТО на Донбассе.

По его словам, с 1999 по 2018 год он был сотрудником СБУ, при этом с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра.

– С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО, – уточнил Прозоров.

Он также сказал, что сбежал в Россию в конце 2017 года.

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Напомним, за последние пять лет деятельности СБУ разоблачены и осуждены за государственную измену и шпионаж 341 человек, изъято из незаконного оборота более 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, боеприпасов и 10 тонн взрывчатки.

Фото: Скрин видео Телеканал 360