Василь Прозоров, який назвав себе колишнім співробітником СБУ, на прес-конференції в Москві розповів, що відразу після Євромайдану свідомо зрадив Україну і працював на російські спецслужби.

Екс-співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров зізнався, що з квітня 2014 року передавав країні-агресору дані про дії української армії під час АТО на Донбасі.

За його словами, з 1999 по 2018 рік він був співробітником СБУ, при цьому з травня 2014 року працював у центральному апараті, а саме в штабі антитерористичного центру.

– З квітня 2014 року я абсолютно добровільно, з ідеологічних мотивів, сприяв спецслужбам РФ в отриманні інформації про діяльність українських силовиків, зокрема в районі проведення АТО, – уточнив Прозоров.

Він також сказав, що втік до Росії наприкінці 2017 року.

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Нагадаємо, за останні п’ять років діяльності СБУ викрито і засуджено за державну зраду та шпигунство 341 особу, вилучено з незаконного обігу понад 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, боєприпасів та 10 тонн вибухівки.

Фото: Скрін відео Телеканал 360