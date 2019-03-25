25 марта в Украине празднуют День СБУ. По случаю годовщины Факты ICTV собрали подборку громких расследований Службы безопасности Украины.

25 марта ежегодно отмечается день работника СБУ. Каждый день правоохранительные органы предупреждают теракты, разоблачают киберпреступников, наркодилеров и изымают из незаконного оборота оружие. Мы собрали 5 самых громких дел, которыми занималась Служба безопасности Украины.

Теракт в Харьковском метрополитене

Служба безопасности Украины за пять лет своей деятельности предотвратила и ликвидировала около 300 террористических актов. В частности, в Харькове СБУ задержала террориста, завербованного российскими спецслужбами, который хотел взорвать одну из станций метро.

Теракт должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне выборов.

– Представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также дали инструкции по подготовке к теракту и выплатили $15 тыс, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Группа диверсантов

12 марта СБУ разоблачила группу российских шпионов, которые занимались распространением фейковой информации в соцсетях. Группировка работала на неподконтрольных Украине территориях. За время деятельности группировки распространено 12 тыс. сообщений с ложной информацией.

Группировка насчитывала около 50 участников. СБУ задержала четырех из них, это российские шпионы, которые отчитывались о своей работе перед штабом Вооруженных сил РФ. Сейчас деятельность этой группировки прекращена.

Крупнейшая в Укораине нарколаборатория

21 марта в частном доме на столичных Осокорках сотрудники СБУ обнаружили крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию психотропов. Задержаны трое участников наркогруппировки, которые наладили изготовление и сбыт психотропных веществ на территории Украины и за рубежом.

Во время обысков в доме нашли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью более 20 млн грн.

Кибератаки перед выборами

На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила группировку хакеров на стадии подготовки кибератак перед выборами президента Украины. Они готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти на выборах президента Украины 31 марта.

– Местный житель вместе с сообщниками из России осуществляли поражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов, – сообщают в СБУ.

Киберпреступники пользовались вирусными программами, которые позволили им дистанционно управлять компьютерами госучреждений. За это хакеры получали денежное вознаграждение, которое проходило через платежные системы Российской Федерации.

Убийство Бабченко

29 мая прошлого года сотрудники СБУ предотвратили убийство журналиста Аркадия Бабченко и задержали организаторов этого преступления. Злоумышленник планировал устранить еще 30 человек на территории Украины, его завербовали российские спецслужбы.

– Организатор предложил своему знакомому из бывших АТОшникив за денежное вознаграждение в $30 тыс. Осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он передал исполнителю задаток в $15 тыс, – рассказал глава СБУ.

Напомним, за последние пять лет деятельности СБУ разоблачены и осуждены за государственную измену и шпионаж 341 человек, изъято из незаконного оборота более 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, боеприпасов и 10 тонн взрывчатки.