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Факти / Україна

Росія готується до розміщення ядерної зброї в Криму – розвідка

Військова розвідка отримала інформацію щодо підготовки до переміщення Росією ядерних боєприпасів до окупованого Криму.

Ядерна зброя

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що розвідники зафіксували підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму.

У 2019 році розвідка вже отримувала інформацію щодо російських військових навчань у підрозділах, які приймають участь у транспортуванні ядерних боєприпасів.

– Ці питання входять до завдань 12 головного управління МО РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського окупаційного угруповання відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на півострів та здійснює їхню підготовку до бойового застосування, – повідомив Скібіцький.

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Крім того, на території Південного військового округу РФ формує іще одну ракетну бригаду, на озброєнні якої знаходитимуться ракети зі збільшеним радіусом дії, що здатні нести ядерні боєголовки.

До слова, для захоплення Криму Росія задіяла щонайменше 10,5 тис. військових.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

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