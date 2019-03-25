На 101 заграничный избирательный участок ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня.

Центральная избирательная комиссия передала 420 тыс. 342 бюллетеня для голосования на избирательных участках. Сейчас насчитано 101 избирательный участок за пределами Украины.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Святослав Драч передаст все бюллетени на участки иностранных УИК. Все бюллетени печатал полиграфический комбинат Украина, который специализируется на изготовлении ценных бумаг. Факт передачи зафиксировали в протоколе ЦИК.

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Также комиссия зарегистрировала 65 официальных наблюдателей от Всемирного Конгресса Украинцев.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств.

Напомним, желание голосовать не по месту регистрации на выборах президента проявили 182 тыс. украинцев и с каждым днем эта цифра растет.