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ЦВК передала за кордон понад 420 тис. бюлетенів

На 101 закордонну виборчу дільницю ЦВК передала 420 тис. 342 бюлетені.

ЦВК передала за кордон понад 420 тис. бюлетенів

Центральна виборча комісія передала 420 тис. 342 бюлетені для голосування на закордонних виборчих дільницях. Наразі нараховано 101 виборчу дільницю за межами України.

Представник Міністерства закордонних справ України Святослав Драч передасть усі бюлетні на дільниці закордонних ДВК. Усі бюлетні друкував поліграфічний комбінат Україна, який спеціалізується на  виготовленні цінних паперів.  Факт передачі зафіксували у протоколі ЦВК.

Читайте: ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру на 260 тис.

Також комісія зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців.

Наразі ЦВК зареєструвала 2 020 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав.

Нагадаємо, бажання голосувати не за місцем реєстрації на виборах президента виявили 182 тис. українців і з кожним днем ця цифра зростає.

Джерело: ЦВК

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