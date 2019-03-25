Россия после аннексии Крыма и в дальнейшем не намерена придерживаться международного права, считает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Милитаризация Крыма Россией опасна для других регионов Украины. Об этом заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, факты того, что Россия завозит в Крым все больше вооружения, свидетельствуют, что Кремль не собирается признавать аннексию и возвращать полуостров Украине.

К тому же такие действия говорят о том, что Россия и в дальнейшем не намерена соблюдать международное право, считает генерал.

Ходжес напомнил об атаке в Керченском проливе, во время которой были захвачены в плен украинские военные моряки.

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По его мнению, Запад должен ответить на агрессию России, потому что “есть реальная опасность, что они будут сильнее давить на Одессу и затем – в направлении Румынии”.

Напомним, Киев считает, что расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе может сдержать агрессию России против Украины.