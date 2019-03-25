Росія після анексії Криму і надалі не має наміру дотримуватися міжнародного права, вважає генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Мілітаризація Криму Росією небезпечна для інших регіонів України. Про це заявив екс-командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

За його словами, факти того, що Росія завозить до Криму усе більше озброєння, свідчать, що Кремль не збирається визнавати анексію і повертати півострів Україні.

До того ж такі дії говорять про те, що Росія і надалі не має наміру дотримуватися міжнародного права, вважає генерал.

Ходжес нагадав про атаку в Керченській протоці, під час якої були захоплені у полон українські військові моряки.

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На його думку, Захід повинен відповісти на агресію Росії, тому що “є реальна небезпека, що вони будуть сильніше тиснути на Одесу і потім – у напрямку Румунії”.

Нагадаємо, Київ вважає, що розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні може стримати агресію Росії проти України.