Не по месту регистрации в Украине проживают 3,3 млн человек взрослого населения страны.

Около 12% населения Украины проживают не по месту регистрации, что эквивалентно 3,3 млн взрослых человек.

Данные общенационального исследования не учитывают:

Официально зарегистрированных ВПО (1,5 млн);

Иностранцев (0,4 млн);

Взрослых, проживающих без регистрации (0,7 млн);

Детей, которые живут не по месту регистрации (0,9 млн).

Общее количество людей, которые проживают не по месту регистрации, составляет не менее 6,8 млн человек.

Молодежь составляет большинство среди людей, которые живут не по месту регистрации. Наибольший показатель в городах-миллионниках.

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Часто люди не регистрируются по ряду причин:

77% – жителей городов, которые проживают не по месту регистрации, считают, что это лишняя забота;

75% – не желают отменять регистрацию в другом жилье;

49% – не хотят обсуждать этот вопрос с владельцем жилья;

49% – считают, что регистрация может повлиять на стоимость коммунальных услуг;

48% – не хотят / не могут обратиться в орган регистрации;

33% – собственник жилья не соглашается регистрировать;

32% – не хотят иметь дела с военкоматом;

62% – вообще не интересовались этим вопросом до проведения опроса.

В итоге, 60% опрошенных считают, что регистрация места жительства не влияет на их жизнь, около 27% – что таки надо регистрироваться, а 10% считают, что регистрация отрицательно влияет на жизнь.

Респонденты, которые считают, что систему регистрации надо реформировать составляют 49%, среди них 26% хотят частичного реформирования, 13% – радикального, а 10% – предпочитают отмену регистрации.

Социологи также спросили респондентов, зарегистрировали бы они арендаторов, которым сдают собственно житло 95% ответили – нет.

Социологическое исследование объединяет два отдельных опроса, которые осуществляла компания Kantar TNS в Украине.

Первое – общенациональный опрос среди населения страны от 18 до 75 лет проводилось 2-22 августа 2018, во время него методом личного интервью было опрошено 5,4 тыс. респондентов. Погрешность составляет 1,3%.

Второе – опрос местного населения от 18 до 75 лет, которое проживает не по месту регистрации, продолжалось 7-16 сентября 2018, было опрошено 2 тыс. респондентов.

Напомним, на 101 заграничный избирательный участок ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня.