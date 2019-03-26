Не за місцем реєстрації в Україні проживають 3,3 млн осіб дорослого населення країни.

Близько 12% населення України проживають не за місцем реєстрації, що еквівалентно 3,3 млн дорослих осіб.

Дані загальнонаціонального дослідження не враховують:

Офіційно зареєстрованих ВПО (1,5 млн);

Іноземців (0,4 млн);

Дорослих, котрі проживають без реєстрації (0,7 млн);

Дітей, котрі живуть не за місцем реєстрації (0,9 млн).

Загальна кількість людей, які проживають не за місцем реєстрації, становить не менше ніж 6,8 млн людей.

Молодь становить більшість серед людей, які живуть не за місцем реєстрації. Найбільший показник у містах-мільйонниках.

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Часто люди не реєструються через низку причин:

77% – жителів міст, які проживають не за місцем реєстрації, вважають, що це зайва турбота;

75% – не бажають скасовувати реєстрацію в іншому житлі;

49% – не хочуть обговорювати це питання з власником житла;

49% – вважають, що реєстрація може вплинути на вартість комунальних послуг;

48% – не хочуть/не можуть звернутися до органу реєстрації;

33% – власник житла не погоджується реєструвати;

32% – не хочуть мати справи з військкоматом;

62% – взагалі не цікавилися цим питанням до проведення опитування.

У підсумку, 60% опитаних вважають, що реєстрація місця проживання не впливає на їхнє життя, близько 27% – що таки треба реєструватися, а 10% вважають, що реєстрація негативно впливає на життя.

Респонденти, які вважають, що систему реєстрацію треба реформувати становлять 49%, серед них 26% хочуть часткового реформування, 13% – радикального, а 10% – хочуть скасування реєстрації.

Соціологи також запитали респондентів, чи зареєстрували б вони орендарів, котрим здають власне житло 95% відповіли – ні.

Соціологічне дослідження об’єднує два окремі опитування, які здійснювала компанія Kantar TNS в Україні.

Перше – загальнонаціональне опитування серед населення країни від 18 до 75 років проводилося 2-22 серпня 2018 року, під час нього методом особистого інтерв’ю було опитано 5,4 тис. респондентів. Похибка становить 1,3%.

Друге – опитування місцевого населення від 18 до 75 років, яке проживає не за місцем реєстрації, тривало 7-16 вересня 2018 року, було опитано 2 тис. респондентів.

Нагадаємо, на 101 закордонну виборчу дільницю ЦВК передала 420 тис. 342 бюлетені.