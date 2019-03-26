С 2020 года после 1 курса иностранные студенты будут сдавать ВНО по языку обучения.

Осенью 2019 года стартует пилот ВНО по языку обучения для иностранных студентов после окончания 1 курса в ВУЗе. Полный запуск программы запланирован на 2020 год.

Организацией ВНО занимается Украинский центр оценивания качества образования.

– После прохождения ВНО иностранный студент будет получать сертификат о сдаче экзамена, который дает право ему продолжать учебу на втором курсе, – рассказала министр образования Украины Лилия Гриневич

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По ее словам, ВНО не касается студентов, обучающихся на английском языке, которые имеют международные сертификаты типа IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate. Они не будут повторно сдавать английский, потому что их сертификат автоматически учитываться как успешно сданный экзамен.

– Еще более строгие требования должны быть и к преподавателям учебных заведений, обучающих иностранных студентов. Их уровень владения языком должен быть не ниже В2, – отметила Гриневич.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети обнародовали ответы пробного ВНО по украинскому языку и литературе.

Фото: Минобразования