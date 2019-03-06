Группа горно-металлургических предприятий Метинвест заявляет о необходимости разработки национальной стратегии развития профессиональной ориентации. Она должна лечь в основу комплексных реформ в сфере профтехобразования, нацеленных на восстановление престижа рабочих профессий и повышение качества подготовки технологов для промышленности.

Об этом заявил и.о. директора по персоналу Метинвеста Александр Пимкин в рамках круглого стола Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования, который прошел в Киеве 4 марта при участии Федерации работодателей Украины, представителей Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики и Госслужбы занятости.

– Первое наше требование к государству, Минсоцполитики и Минобразования – это разработка совместно с нами (мы можем инициировать или быть непосредственными участниками) комплексной стратегии развития профориентации в нашем государстве. Мы считаем, что это крайне важно, потому что нам надо создать поток подготовки людей, начиная со школы и заканчивая высшим образованием, – сказал Пимкин.

Стратегия должна определить, какой уровень профессиональной подготовки необходим Украине, какие отрасли являются приоритетными, и каким будет обеспечение их подготовленными кадрами в будущем. Понимание этих моментов поможет уже сегодня начать готовить молодых специалистов, которые в будущем обеспечат экономический рост страны, считает он.

– К сожалению, сейчас ситуация такова, что мы теряем большую долю специального образования, мы теряем большую долю квалифицированных технологов, мы теряем тот потенциал, который был накоплен в нашей стране в наукоемких отраслях, в промышленности, в создании автомобилей или прочих отраслях машиностроения. И поэтому сегодня мы инициируем обсуждение таких вопросов, чтобы заложить фундамент будущих изменений. Однозначно нужны комплексные реформы, – отметил Пимкин.

Читайте: Группа Метинвест разработала программу профориентации

Напомним, по итогам круглого стола также был одобрен ряд рекомендаций бизнеса по улучшению профтехобразования в Украине. По мнению членов Федерации работодателей, повышению качества подготовки студентов будет способствовать внедрение дуальной формы образования, что предполагает получение теоретических знаний на базе училищ и практических навыков на производстве, осовременивание и расширение перечня профессий, их популяризация.