З 2020 року після 1 курсу іноземні студенти будуть складати ЗНО з мови навчання.

Восени 2019 року стартує пілот ЗНО з мови навчання для іноземних студентів після закінчення 1 курсу у виші. Повний запуск програми заплановано на 2020 рік.

Організацією ЗНО займається Український центр оцінювання якості освіти.

– Після проходження ЗНО іноземний студент отримуватиме сертифікат про складання іспиту, який дає право йому продовжувати навчання на другому курсі, – розповіла міністр освіти України Лілія Гриневич.

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За її словами, ЗНО не стосується студентів, які навчаються англійською мовою і мають міжнародні сертифікати на кшталт IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate. Вони не будуть повторно здавати англійську, бо їх сертифікат автоматично враховуватиметься як успішно складений іспит.

– Ще суворіші вимоги мають бути і до викладачів закладів освіти, які навчають іноземних студентів. Їхній рівень володіння мовою має бути не нижче В2, – зазначила Гриневич.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі оприлюднили відповіді пробного ЗНО з української мови та літератури.

Фото: Міносвіти