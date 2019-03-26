Украина отказывается признавать Голанские высоты как часть Израиля.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не признает Голанские высоты частью Израиля, руководствуясь в этом вопросе резолюции Совета Безопасности ООН.

По словам пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, Украина выступает за мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, ситуацию с ракетными обстрелами территории Израиля считают абсолютно неприемлемой и в МИД обеспокоены недавней эскалацией.

Украина призвала Израиль и Палестину воздержаться от использования вооружения для того, чтобы избежать масштабного конфликта.

Читайте: Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа, ранены семь человек

Напомним, президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля, однако его решение сразу осудили страны Персидского залива – Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт.

ООН также не станет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами даже несмотря на решение Трампа.