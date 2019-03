Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава Белого дома уже подписал соответствующую декларацию. Подписание документа проходило в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который прилетел на переговоры в Вашингтон.

President Donald Trump signed a proclamation recognizing Israel’s sovereignty over the disputed Golan Heights territory.

“This was a long time in the making that should have taken place many decades ago,” he said alongside Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House pic.twitter.com/C6R2FTtxBJ

— POLITICO (@politico) 25 марта 2019 г.