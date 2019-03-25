Президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля.

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава Белого дома уже подписал соответствующую декларацию. Подписание документа проходило в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который прилетел на переговоры в Вашингтон.

President Donald Trump signed a proclamation recognizing Israel’s sovereignty over the disputed Golan Heights territory. “This was a long time in the making that should have taken place many decades ago,” he said alongside Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House pic.twitter.com/C6R2FTtxBJ — POLITICO (@politico) 25 марта 2019 г.

Голанские высоты – это территория на Ближнем Востоке, которая с 1967 года находится под контролем Израиля. Однако ООН признает эту территорию частью Сирии. В 1981 году израильский парламент примет закон о Голанских высотах, которым провозгласил суверенитет на ними. Совет Безопасности ООН признал документ недействительным и таким, что не имеет международной юридической силы.

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Незадолго до подписания декларации Дональд Трамп призвал Вашингтон признать Голанские высоты территорией Израиля. Россия уже успела выступить против. В ЕС не признают Голанские высоты территорией Израиля, несмотря на решение США.