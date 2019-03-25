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Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля

Президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля. 

Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава Белого дома уже подписал соответствующую декларацию. Подписание документа проходило в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который прилетел на переговоры в Вашингтон.

Голанские высоты – это территория на Ближнем Востоке, которая с 1967 года находится под контролем Израиля. Однако ООН признает эту территорию частью Сирии. В 1981 году израильский парламент примет закон о Голанских высотах, которым провозгласил суверенитет на ними. Совет Безопасности ООН признал документ недействительным и таким, что не имеет международной юридической силы.

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Незадолго до подписания декларации Дональд Трамп призвал Вашингтон признать Голанские высоты территорией Израиля. Россия уже успела выступить против. В ЕС не признают Голанские высоты территорией Израиля, несмотря на решение США.

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