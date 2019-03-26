Україна відмовляється визнавати Голанські висоти як частину Ізраїлю.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не визнає Голанські висоти частиною Ізраїлю, керуючись у цьому питанні резолюцією Ради Безпеки ООН.
За словами речниці МЗС Катерини Зеленко, Україна виступає за мирне врегулювання ситуації на Близькому Сході.
Крім того, ситуацію з ракетними обстрілами території Ізраїлю вважають абсолютно неприйнятною і в МЗС занепокоєні нещодавньою ескалацією.
Україна закликала Ізраїль і Палестину утриматися від використання озброєння для того, щоб уникнути масштабного конфлікту.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав Голанські висоти територією Ізраїлю, проте його рішення одразу засудили країни Перської затоки – Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт.
ООН також не визнаватиме суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами навіть попри рішення Трампа.