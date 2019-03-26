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Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа, ранены семь человек

Израиль нанес серию ударов по целям в секторе Газа после того, как в результате ракетного обстрела был разрушен жилой дом в поселке Мишмерет.

Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа, ранены семь человек

Израиль нанес серию ударов по целям в секторе Газа после вчерашнего обстрела.

Представители армии Израиля рассказали, что среди целей был офис политического руководителя ХАМАС и штаб военной разведки исламистской группировки.

В секторе Газа сообщили, что при ударе пострадали семь человек.

В ХАМАС заявили, что достигли договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

По словам высокопоставленного представителя палестинской стороны, соглашение было заключено между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта.

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В Израиле эту информацию никак не прокомментировали.

Отмечается, что после заявления о перемирии на юге Израиля опять было слышно сирены, которые предупреждают о ракетных атаках.

Силы обороны Израиля заявили, что из Газы было выпущено еще около 30 ракет, но они либо были перехвачены системой противоракетной обороны Железный купол, либо упали вдали от жилых районов.

Напомним, вчера ракета большой дальности попала в жилой дом в поселке Мишмерет. В результате ранения получили минимум семь человек.

Фото: Скриншот/BBC

Источник: ВВС

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