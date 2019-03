Израиль нанес серию ударов по целям в секторе Газа после вчерашнего обстрела.

Представители армии Израиля рассказали, что среди целей был офис политического руководителя ХАМАС и штаб военной разведки исламистской группировки.

В секторе Газа сообщили, что при ударе пострадали семь человек.

В ХАМАС заявили, что достигли договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

По словам высокопоставленного представителя палестинской стороны, соглашение было заключено между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта.

В Израиле эту информацию никак не прокомментировали.

Отмечается, что после заявления о перемирии на юге Израиля опять было слышно сирены, которые предупреждают о ракетных атаках.

WATCH: The skies of southern Israel tonight. Dozens of rockets are being fired by #Hamas at Israeli civilians. pic.twitter.com/bnbBFfff77

— Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.