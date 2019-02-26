Факты ICTV рассказывают о политической карьере и предвыборных обещаниях лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Выборы президента Украины в 2019 году станут важным этапом в истории нашего государства. В этом году кандидаты в президенты обогатили госбюджет на 110 млн грн, а ЦИК зарегистрировала 44 претендента.

Выбор Радикальной партии предсказать не сложно – их выдвиженцем стал Олег Ляшко, который на прошлых выборах получил поддержку – 8,32% электората и занял 3 место.

Кто такой Олег Ляшко?

Однопартийцы называют его народным президентом, другие депутаты – популистом. Так кто же он и каков его путь в политике.

Олег Ляшко родом из Черниговской области, из-за тяжелого материального положения матери воспитывался в трех школах-интернатах. Первое образование получил в техникуме, где освоил профессию тракториста, после изучал юриспруденцию и международный бизнес.

С 18 лет работал журналистом, но очень хотел в политику. В 2006 Олег Ляшко прошел в ВРУ по спискам БЮТ, но через 4 года его исключили из Батькивщины за якобы сотрудничество с Партией регионов. Однако в 2011 году политику удается основать свою партию, которую он именовал в честь себя – Радикальная партия Олега Ляшко.

Что предлагает в предвыборной программе?

Нардеп отметил, что писал ее сам, без вмешательства экспертов. В предвыборной программе Ляшко обещает:

Уменьшить количество министерств до 10 и ликвидировать должность премьер-министра;

Сократить количество нардепов до 250;

Принять закон об импичменте;

Заменить старых прокуроров и судей;

Преодолеть бедность (снизить коммунальные тарифы, госрегулирование цен на лекарства и продукты);

Экономический рост 8-10% в год (поддержка нацпроизводителя);

Увеличить госзаказ на рабочие профессии;

Для молодежи доступное жилье;

Пересчитать пенсии работникам колхозов;

Дотации, минимум 5 тыс. грн на скота;

Конституционное закрепление земли за селянами;

Военное соглашение с США.

Что в декларации кандидата?

Радикал известный своим везением, ведь задекларировал 571 тыс. грн, которые выиграл в лотерею. Зарплата за год депутатской работы составляет 512 тыс. грн, также источником дохода являются банковские проценты – 1,78 млн грн.

В 2017 году нардеп сдавал имущество в аренду или продавал недвижимость, это пополнило его кошелек 17,78 млн грн. Общая прибыль политика достигает 20,6 млн грн за год, а это больше, чем у действующего президента.

Политик пребывает в гражданском браке с Роситой Сайранен. Ее доход с проданного имущества составляет 559 тыс. грн. Наличных денежных средств у радикала достаточно: $484 тыс, €70 тыс. и 839 тыс. грн, а на банковских счетах $713 тыс. и 4,45 млн грн.

Олег Ляшко владеет домом в элитном Козине на 357 м² и земельным участком в размере более 6,5 тыс. м². Несмотря на это, чиновник имеет еще шесть земельных участков, две квартиры на 95,5 м² и офис в Киеве. Сам политик ездит на арендованной Toyota Land Cruiser 2013 выпуска, а его жена владелица Mercedes-Benz GLE 250.

Журналисты с VoxUkraine провели анализ риторики Ляшко, который не требует комментариев.

Это не оценочные суждения, а просто аналитика слов. Слушайте политиков вдумчиво и делайте свой выбор.

Напомним, Факты ICTV подготовили для вас отдельный проект о президентских выборах 2019.