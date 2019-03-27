Володимир Путін зробив помилку, що посварив через Крим український та російський народи, вважає Олег Ляшко.

Олег Ляшко у програмі Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV засудив анексію Криму Росією під керівництвом Володимира Путіна.

– Путін – найбільший лузер, якого я бачив у житті. Він зробив те, чого Гітлер не зробив. Путін посварив український і російський народи. Якби я був Путіним, я б сам віддав Крим, щоб жити у дружбі з українцями, у добрі.

За словами головного радикала країни, стосунки між Україною і Росію зіпсовані на століття через тисячі смертей на війні на Донбасі.

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– Поки російська зброя на нашій землі, поки вони вбивають наших людей, говорити з ними можна лише про одне – щоб вони пішли звідси.

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Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про свої плани повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.