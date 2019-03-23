Кандидат в президенты Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью для ICTV рассказал о своих планах возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью на ICTV поделился мыслями относительно острых проблем, которые волнуют украинцев перед выборами президента Украины.

– Я хочу доказать, что за пять лет можно положить начало расцвета государства, в котором потом останутся наши дети, – объяснил свою позицию кандидат в президенты.

Основные направления его предвыборной программы ориентированы на борьбу с коррупцией и усиление дипломатических переговоров для прекращения войны.

Зеленский считает, что нужны переговоры с Россией, но при условии присутствия представителей ЕС и США.

– Все что у нас есть – это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема во внутреннем вопросе, – отметил кандидат.

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Зеленский видит два пути реинтеграции Донбасса:

Нам нужно начать серьезную информационную войну и победить в ней.

Люди, которые живут на оккупированных территориях, должны осознать, что они украинцы. Первоначально надо сделать мощный международный канал, который будет транслировать правду о политической жизни нашего государства.

Жители Крыма, Донбасса и Луганска должны услышать, что их обманывали российской пропагандой и на самом деле Украина помнит о своих гражданах.

Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс – также наша страна.

– Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет, – подчеркнул Зеленский.

Будущий политик отмечает, что будет получать доверие граждан своими поступками и правильными назначениями в государственном аппарате.

– В проекте Слуга народа мы нарисовали свои мечты и теперь хотим их воплотить в жизнь – это не легко, но мы будем стараться сделать все от нас зависящее, – рассказал кандидат в президенты.

К слову, ключевую пятерку своей команды Зеленский пообещал назвать к концу второго тура выборов президента Украины.