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Факты / Украина

Выборы 2019: Нацполиция отправляет дополнительные силы в регионы

Нацполиция в связи с предстоящими выборами президента Украины перешла на усиленный вариант несения службы.

Выборы 2019: Нацполиция отправляет дополнительные силы в регионы

Нацполиция приступает к основной фазе обеспечения правопорядка в ходе избирательного процесса. В охране правопорядка и законности проведения выборов 2019 будет задействован весь личный состав.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

– Наша задача – обеспечить свободное волеизъявление граждан, безопасность граждан во время избирательного процесса, – говорит он.

С 27 марта  все приданные силы, в том числе из центрального аппарата, выезжают в регионы для усиления, где недостаточно количественного состава Нацполиции. А с 28 марта начнут развозить по избирательным участкам бюллетени.

Читайте: Порошенко о выборах: Мой оппонент – Путин

К слову, ранее мы публиковали, как проголосовать на выборах, кто имеет право, что необходимо взять с собой на избирательный участок.

Источник: Интерфакс-Украина

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