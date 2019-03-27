Нацполиция в связи с предстоящими выборами президента Украины перешла на усиленный вариант несения службы.

Нацполиция приступает к основной фазе обеспечения правопорядка в ходе избирательного процесса. В охране правопорядка и законности проведения выборов 2019 будет задействован весь личный состав.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

– Наша задача – обеспечить свободное волеизъявление граждан, безопасность граждан во время избирательного процесса, – говорит он.

С 27 марта все приданные силы, в том числе из центрального аппарата, выезжают в регионы для усиления, где недостаточно количественного состава Нацполиции. А с 28 марта начнут развозить по избирательным участкам бюллетени.

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К слову, ранее мы публиковали, как проголосовать на выборах, кто имеет право, что необходимо взять с собой на избирательный участок.