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Факти / Україна

Вибори 2019: Нацполіція відправляє додаткові сили у регіони

Нацполіція у зв’язку з майбутніми виборами президента України перейшла на посилений варіант несення служби.

Вибори 2019: Нацполіція відправляє додаткові сили у регіони

Нацполіція приступає до основної фази забезпечення правопорядку у ході виборчого процесу. В охороні правопорядку і законності проведення виборів 2019 буде задіяний весь особовий склад поліції.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв.

– Наше завдання – забезпечити вільне волевиявлення громадян, безпеку громадян під час виборчого процесу, – говорить він.

З 27 березня всі додані сили, у тому числі з центрального апарату, виїжджають у регіони для посилення, де недостатньо кількісного складу Нацполіції. А з 28 березня почнуть розвозити по виборчих дільницях бюлетені.

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До речі, раніше ми публікували, як проголосувати на виборах, хто має право, що необхідно взяти з собою на виборчу дільницю, а також інші нюанси.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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