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Факты / Украина

Порошенко о выборах: Мой оппонент – Путин

Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного оппонента и союзника на выборах 2019.

Порошенко о выборах: Мой оппонент – Путин

Своим союзником на выборах 2019 Порошенко назвал украинский народ.

– Когда меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я буду объединяться, координировать свои действия, то говорю, что мой союзник – это украинский народ. Мой оппонент – Владимир Путин, – заявил он в эфире Свободы слова.

Президент добавил, что сейчас нужно мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинских интересов, реформы, прорыв.

– Это делается для того, чтобы изменения, которые были проведены за последние пять лет стали необратимыми. Поэтому мне все равно, кто будет играть в пользу Путина, потому что все, что ослабляет наше государство, усиливает Путина, – сказал он.

Порошенко также добавил, что Россия сейчас оказалась в изоляции, поэтому Путин ищет возможности, чтобы разорвать нашу страну изнутри.

Также Порошенко добавил, что политический диалог между Украиной и Российской Федерацией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма.

Он напомнил, что на выборах в Украине наблюдателей из России не будет.

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К слову, Петр Порошенко осуждает визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука в Россию для переговоров с руководством правительства и Газпрома.

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