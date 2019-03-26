31 марта 2019 года в Украине пройдут очередные выборы президента. Как проголосовать на выборах, кто имеет право, что необходимо взять с собой на избирательный участок, а также другие нюансы – в материале Фактов ICTV.

31 марта в Украине состоятся выборы 2019, на которых изберут президента нашей страны.

Кто имеет право голосовать

Согласно статье Конституции о выборах, право голоса имеют все граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Этого права лишены лишь те, кого суд признал недееспособными.

Что с собой взять

Для того, чтобы проголосовать на выборах президента, нужно с собой взять паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство), военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

Время работы участка

Избирательные участки по всей Украине откроются в 8 часов утра и будут работать до 20.00 год.

Как получить бюллетень

Для получения бюллетеня и дальнейшего голосования избиратель должен прийти на участок. Там члену комиссии нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. Напротив своей фамилии нужно расписаться о получении бюллетеня.

Стоит отметить, что бюллетень на предстоящих выборах – самый большой по размеру за время независимости Украины. Это 80-сантиметровый лист бумаги. На него будут внесены имена 39 кандидатов в президенты.

К слову, ранее ЦИК показала, как будет выглядеть бюллетень.

Как голосовать в кабинке

После того, как избиратель получил бюллетень, он проходит в кабинку. Там он в бюллетене ищет кандидата в президенты, за которого хочет отдать голос и ставит напротив его фамилии галочку. Кстати, проголосовать “против всех” не получится, это графа отсутствует в бюллетене.

Стоит отметить, что бюллетень нельзя выносить за пределы избирательного участка. Такое нарушение правил может грозить не просто штрафом, а уголовной ответственностью. Поэтому после заполнения бюллетень нужно свернуть и кинуть в урну.

Что нельзя делать

В кабинке голосования нельзя фотографировать ни себя, ни бюллетень. Тоже самое относится и к видеосъемкам. Запрещено также показывать бюллетень с вашим голосом кому-либо.

Нельзя приходить на избирательный участок в одежде и с предметами, аксессуарами с символикой кандидата, которого вы поддерживаете. В противном случае вас просто не допустят на выборы, придется идти домой и переодеваться.

Запрещено также заходить в кабинку для голосования с кем-то. Исключение составляют люди с физическими нарушениями, например, с проблемами зрения. Можно заходить с ребенком, которому еще не исполнилось 18 лет.

Нельзя проголосовать, если у вас не в порядке документы. К примеру, вам несколько месяцев назад исполнилось 25 или 45 лет и вы не поменяли фотографию в паспорте.

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К слову, ранее мы публиковали инструкцию от Минюста, как проголосовать на выборах 2019.