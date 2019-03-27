В Одесской области обнаружили 36 российских ракет для ЗРК Печора, которые планировали контрабандой переместить в одну из стран Африки. Ракеты передадут ВСУ.

36 зенитных ракет земля-воздух 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 Печора пытались контрабандой переместить в Эритрею (государство в Восточной Африке. – Ред.).

– Представители РФ в 2007 году пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины, – заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании правительства.

Ракеты нашли во время инвентаризация в морском порту Одессы.

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В январе 2019 года было возбуждено уголовное производство.

Луценко обратился к правительству, дабы передать упомянутое вооружение на баланс ВСУ.

Правительство поддержало это инициативу. ВСУ получит на баланс ракеты в течение недели.

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