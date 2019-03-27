В Одеській області виявили 36 російських ракет для ЗРК Печора, які планували контрабандою перемістити в одну з країн Африки. Ракети передадуть ЗСУ.

36 зенітних ракет земля-повітря 5B27Д, які входять до складу ракетного комплексу С-125 Печора намагалися контрабандою перемістити в Еритрею (держава у східній Африці. – Ред.).

– Представники РФ у 2007 році намагалися за підробленими документами передати нібито в Еритрею, а можливо і в інші країни після певних маніпуляцій з документацією для того, аби підірвати імідж України, – заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні уряду.

Ракети знайшли під час інвентаризація в морському порту Одеси.

Читайте: ЗСУ знищили командний пункт бойовиків на Донбасі

У січні 2019 року було порушено кримінальне провадження.

Луценко звернувся до уряду, щоб передати згадане озброєння на баланс ЗСУ.

Уряд підтримав ініціативу. ЗСУ отримає на баланс ракети протягом тижня.

Раніше Факти ICTV писали, що Укроборонпром оприлюднив відео перших випробувань безпілотного літального апарату Bayraktar TB2.

Фото: wikipedia