PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Знайдені в Одесі російські ракети до ЗРК Печора віддадуть ЗСУ

В Одеській області виявили 36 російських ракет для ЗРК Печора, які планували контрабандою перемістити в одну з країн Африки. Ракети передадуть ЗСУ.

Знайдені в Одесі російські ракети до ЗРК Печора віддадуть ЗСУ

36 зенітних ракет земля-повітря 5B27Д, які входять до складу ракетного комплексу С-125 Печора намагалися контрабандою перемістити в Еритрею (держава у східній Африці. – Ред.).

– Представники РФ у 2007 році намагалися за підробленими документами передати нібито в Еритрею, а можливо і в інші країни після певних маніпуляцій з документацією для того, аби підірвати імідж України, – заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні уряду.

Ракети знайшли під час інвентаризація в морському порту Одеси.

Читайте: ЗСУ знищили командний пункт бойовиків на Донбасі

У січні 2019 року було порушено кримінальне провадження.

Луценко звернувся до уряду, щоб передати згадане озброєння на баланс ЗСУ.

Уряд підтримав ініціативу. ЗСУ отримає на баланс ракети протягом тижня.

Раніше Факти ICTV писали, що Укроборонпром оприлюднив відео перших випробувань безпілотного літального апарату Bayraktar TB2.

Фото: wikipedia

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Весняний призов 2019: хто підлягає, терміни служби, умови неявки
Луценко vs Йованович: хто стоїть за звинуваченнями та чим загрожує скандал
ЗСУ знищили командний пункт бойовиків на Донбасі
Розголошував державну таємницю: ЗСУ перевіряє військового
Вибори президента України 2019: як голосувати військовим – інструкція
ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди
Вбивство Гандзюк: ДБР порушило справу проти Луценка
Порошенко розповів, у яких військах ЗСУ хотів би служити
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка