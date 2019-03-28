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Факты / Украина

Стрельба в Княжичах: обвинительный акт передали прокурору

Обвинительный акт касательно пяти подозреваемых по делу о стрельбе в Княжичах передали прокурору.

Суд

Обвинительный акт по делу о стрельбе в Княжичах передали прокурору на утверждение.

Пятеро подозреваемых и их защитники уже ознакомились с материалами досудебного расследования, в котором говорится о том, что фигуранты дела превысили предоставленные им права и использовали огнестрельное оружие, в результате чего погибли четверо правоохранителей.

– Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве направлены процессуальному руководителю для решения вопроса о его утверждении, – говорится в сообщении.

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Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, а двум из них – пожизненное заключение.

К слову, в Польше по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержали украинца.

Источник: ГПУ

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