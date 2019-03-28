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Факти / Україна

Стрілянина у Княжичах: обвинувальний акт передали прокурору

Обвинувальний акт щодо п’яти підозрюваних у справі про стрілянину в Княжичах передали прокурору.

Суд

Обвинувальний акт у справі про стрілянину у Княжичах передали прокурору на затвердження.

П’ятеро підозрюваних і їхні захисники вже ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, в якому йдеться про те, що фігуранти справи перевищили надані їм права і використовували вогнепальну зброю, у результаті чого загинули четверо правоохоронців.

– Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні спрямовані процесуальному керівнику для вирішення питання щодо його затвердження, – йдеться у повідомленні.

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Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі, а двом з них – довічне ув’язнення.

До слова, у Польщі за підозрою у вбивстві громадянина Грузії затримали українця.

Джерело: ГПУ

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