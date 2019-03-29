1 апреля в Одессе отключат отопление.
Отопительный сезон в Одессе заканчивается 1 апреля.
Такое распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.
С момента отключения отопления все котельные города перестанут вырабатывать теплоноситель, а коммунальщики приступят к гидравлическим испытаниям и начнут плановый ремонт сетей и оборудования.
Также отмечается, что тарифы во время отопительного сезона в зависимости от температуры были плавающими. Так, одесситов по карману ударил декабрь – месяц оказался холодным и платежки составили 32,92 грн за кв. м. Меньше всего местные жители заплатят за этот месяц – около 23 гривен за кв. м.
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К слову, ранее мы писали, когда заканчивается отопительный сезон в Киеве.