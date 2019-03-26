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Порошенко рассказал, когда Украина перестанет импортировать газ

Уже в 2020-2021 годах Украина перестанет импортировать газ.

Порошенко рассказал, когда Украина перестанет импортировать газ

Сегодня во время программы Свобода слова на ICTV президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда Украина станет энергонезависимой.

– Когда в октябре 2015 года Владимир Путин перекрыл газ Украине, я сказал, что мы больше не дадим использовать газ, как оружие. Газ будет обычным рыночным товаром, – говорит Порошенко.

Он заявил, что Украина достигнет энергетической независимости и добавил статистику уменьшения потребления газа украинцами из года в год: в 2017 году это было 14 млрд кб. м вместо 52 млрд кб. м, в 2018 году – 10, 5 млрд кб. м.

– Если мы пройдем точку не возврата, то в 2020-2021 годах Украина станет энергонезависимой и мы перестанем импортировать газ, – заявил президент.

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Напомним, что Нафтогаз в апреле предложит бытовым потребителям газ по цене на 2% ниже, установленной Кабмином.

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