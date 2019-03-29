1 квітня в Одесі відключать опалення.

Опалювальний сезон в Одесі завершується 1 квітня.

Таке розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

З моменту відключення опалення всі котельні міста перестануть виробляти теплоносій, а комунальники приступлять до гідравлічних випробувань і почнуть плановий ремонт мереж і обладнання.

Також наголошується, що тарифи під час опалювального сезону у залежності від температури були плаваючими. Так, одеситів по кишені вдарив грудень – місяць виявився холодним і платіжки склали 32,92 грн за кв. м. Найменше місцеві жителі заплатять за цей місяць – близько 23 гривень за кв. м.

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Нагадаємо, що раніше ми писали, коли закінчується опалювальний сезон у Києві.