Отопительный сезон в Киеве закончится, когда средняя суточная температура превысит 8 градусов тепла и продержится на протяжении трех дней.

В Киеве отопительный сезон закончится, когда средняя суточная температура превысит 8 градусов тепла и останется такой на протяжении трех дней.

Об этом гласит закон Украины О местном самоуправлении в Украине, заявила пресс-секретарь заместителя главы КГГА Юлия Грамотная.

– Принимать решения об отключении можно после того, как средняя суточная температура в течение трех суток будет не меньше, а даже желательно более 8 градусов тепла, – заявила она.

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К слову, ранее сообщалось, что цена на газ не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.