31 марта 2019 года в Украине пройдет первый тур президентских выборов. Факты ICTV расскажут куда стоит обращаться, если вы обнаружили нарушение.

За нарушения на выборах последует ответственность, которая варьируется в зависимости от поступка.

Наказанием может быть как достаточно большой штраф, так и лишение свободы на несколько лет.

Если вы заметили, что кто-то нарушает права на выборах, то в большинстве случаев стоит обратиться к наблюдателям, которые зафиксируют соответствующий факт.

Это стоит делать если вы заметили, что:

кто-то вбросил в урну больше одного бюллетеня;

группа людей голосует больше одного раза;

в радиусе 50 м от избирательного участка проводится агитация.

В тех случаях, когда вам отказывают в голосовании стоит обратиться в полицию, однако такое случается достаточно редко.

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Важно также помнить о том, что не стоит самостоятельно пытаться остановить нарушение, иначе вас могут удалить с избирательного участка.

Кроме того, на избирательных участках нельзя рассказывать о своем выборе, ведь за это грозит штраф в размере 3,4 тыс. грн.

К слову, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы президента Украины 2 344 официальных наблюдателей.