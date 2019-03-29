СБУ прекратила деятельность экстремистского объединения, которым управляли из России.

Службе безопасности Украины удалось остановить деятельность управляемой из РФ экстремистской организации, которая планировала дестабилизировать ситуацию в стране во время проведения выборов.

СБУ установила, что действия группировки координировались уроженцем РФ, экс-курсантом Калининградского высшего военно-морского училища Рустамом Ташбаевим, который является гражданином США.

Заданием российских спецслужб являлось создание военных формирований “УПА” (Украинская повстанческая армия) и “УНА” (Украинская национальная армия).

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На период объявления военного положения руководители “УНА” собирали информацию о местах дислокации и передвижениях подразделений ВСУ, чтобы устраивать диверсии.

СБУ провела обыски у участников экстремистской организации, во время которых изъяли взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие, военное снаряжение и средства связи.

К слову, сотрудники СБУ задержали в Одесской области иностранца, который пребывает в международном розыске за терроризм.