В Одесской области СБУ задержала иностранца, который пребывает в международном розыске Интерплола за террористическую деятельность.

Сотрудники Службы безопасности Украины по поручению ГПУ задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью. Задержание произошло в Одесской области.

Правоохранители сообщают, что террорист является гражданином одной из стран Средней Азии. Участник вооруженных формирований международной террористической организации Исламское государство незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы избежать ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии.

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Иностранец хотел получить украинское гражданство путем фальсификации документов. Сейчас террориста задержали для экстрадиционного ареста на срок 40 суток.

Напомним, за последние пять лет деятельности СБУ разоблачены и осуждены за государственную измену и шпионаж 341 человек, изъято из незаконного оборота более 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, боеприпасов и 10 тонн взрывчатки.