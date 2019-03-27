СБУ в течение 2019 года фиксирует мощную активизацию спецслужб России.

Накануне выборов президента Украины СБУ фиксирует повышенную активность российских спецслужб в информационном пространстве Украины.

Россия пытается повлиять на электоральные настроения украинцев, используя манипуляции в интернете в целом и в социальных сетях в частности.

Так, на протяжении января-марта 2019 года удалось прекратить противоправную деятельность агентурной сети интернет-агитаторов, в состав которой входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Они по указанию своих российских кураторов через социальные сети Facebook, ВКонтакте и Twitter распространяли материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне проведения выборов.

Читайте: Выборы 2019: ЦИК отклонила регистрацию российских наблюдателей от ОБСЕ

Как сообщает СБУ, за первый квартал 2019 года удалось задокументировать 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране через проплаченное распространение фейковой информации.

Правоохранители также установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более 50 групп в социальных сетях с аудиторией более 1,5 млн пользователей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия готовит фейковые результаты экзит-полов накануне выборов.