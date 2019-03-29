Нафтогаз обещает обеспечить энергетическую безопасность государства в случае полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Транзит газа через территорию Украины стал основной темой обсуждений на круглом столе в Брюсселе.
Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев разъяснил свой план действий на случай отсутствия газового транзита.
– Есть предложение создать дополнительные хранилища газа в Украине, эта работа сейчас идет и в дальнейшем должна обеспечить энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского Союза, – рассказал председатель правления.
Коболев уверен, что терминалы сжиженного газа из Европы смогут заменить российский газ.
– Многие другие страны и газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа, – отметил Коболев.
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Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Газопровод Северный поток-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море.
Украина выступает против строительства Северного потока-2 из-за возможной потери статуса транзитной страны.
Напомним, Дания отказала российскому Газпрому в строительстве одного из маршрутов газопровода Северный поток-2.