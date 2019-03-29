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Факты / Украина / Политика

Остановка газового транзита: Коболев рассказал о плане Б

Нафтогаз обещает обеспечить энергетическую безопасность государства в случае полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Остановка газового транзита: Коболев рассказал о плане Б

Транзит газа через территорию Украины стал основной темой обсуждений на круглом столе в Брюсселе.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев разъяснил свой план действий на случай отсутствия газового транзита.

– Есть предложение создать дополнительные хранилища газа в Украине,  эта работа сейчас идет и в дальнейшем должна обеспечить энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского Союза, – рассказал председатель правления.

Коболев уверен, что терминалы сжиженного газа из Европы смогут заменить российский газ.

– Многие другие страны и газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа, – отметил Коболев.

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Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Газопровод Северный поток-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море.

Украина выступает против строительства Северного потока-2 из-за возможной потери статуса транзитной страны.

Напомним, Дания отказала российскому Газпрому в строительстве одного из маршрутов газопровода Северный поток-2.

Источник: Укринформ

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