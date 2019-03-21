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Кабмін продовжив контракт з Коболєвим: терміни та умови

Кабінет міністрів України продовжив строк повноважень голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з 23 березня 2019 року по 22 березня 2020 року.

Кабмін продовжив контракт з Коболєвим: терміни та умови

У розпорядженні Кабміну від 20 березня №161-р викладено три основні вимоги до керівника Нафтогазу.

Зокрема, Коболєв має до 1 січня 2020 року розділити компанію і газотранспортну систему, забезпечити видобуток не менш ніж 18,2 млрд кубометрів природного газу і гарантувати транзит через українську ГТС в країни ЄС після 1 січня 2020 року “шляхом створення необхідних юридичних і технічних передумов”.

При цьому зазначається, що невиконання (неналежне виконання) основних очікуваних показників роботи голови Нафтогазу є підставою для дострокового припинення його повноважень.

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У розпоряджені також йдеться про зменшення зарплати очільника компанії вдвічі, без виплати щомісячних і квартальних премій, але “з можливою виплатою премії за рік наприкінці строку дії контракту у розмірі, передбаченому в фінансовому плані компанії”.

Нагадаємо, 20 березня через продовження контракту з Коболєвим лідер Радикальної партії Олег Ляшко увірвався на засідання Кабміну і влаштував скандал.

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