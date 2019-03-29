Нафтогаз обіцяє забезпечити енергетичну безпеку держави у випадку повного припинення транзиту російського газу територією України.

Транзит газу територією України став основною темою обговорень на круглому столі у Брюсселі.

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв роз’яснив свій план дій на випадок відсутності газового транзиту.

– Є пропозиція створити додаткові сховища газу в Україні, ця робота зараз триває і в подальшому має забезпечити енергетичну безпеку. Ми працюємо також над збільшенням спроможностей щодо імпорту з Європейського Союзу, – розповів голова правління.

Коболєв впевнений, що термінали зрідженого газу з Європи зможуть замінити російський газ.

– Багато інших країн та газових дилерів створюють додаткові можливості щодо постачання газу в самій Європі, яка вже здатна вистояти у потенційній газовій кризі. Тож коротка відповідь: більше сховищ, і більше зрідженого газу, – зауважив Коболєв.

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Контракт між Нафтогазом і російським Газпромом щодо транзиту газу закінчується наприкінці 2019 року. Газопровід Північного потоку-2 будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море.

Україна виступає проти будівництва Північного потоку-2 через можливу втрату статусу транзитної держави.

Нагадаємо, Данія відмовила російському Газпрому в будівництві одного з маршрутів газопроводу Північний потік-2.