Выборы президента Украины пойдут на второй тур запланировано 21 апреля, прогнозируют в ЦИК.

День голосования на выборах президента Украины 2019 состоялся в соответствии с законодательством.

Ночь после волеизъявления также прошла без системных нарушений, констатируют в Центральной избирательной комиссии.

Ожидается, что второй тур президентских выборов состоится запланировано 21 апреля.

– Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию. Оба кандидата будут иметь право на равную долю представительства в комиссиях, – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Не зафиксированы значительные нарушения и при голосовании украинцев заграницей, рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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Отмечается высокая явка в заграничном избирательном округе.

– На участках в разных государствах была разная активность избирателей, от 20% до 100%. Сейчас проработана информация по 97 из 101 избирательного участка, – заявила Слипачук.

Напомним, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.