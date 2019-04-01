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Факти / Україна

Коли будуть результати виборів 2019

Офіційні результати виборів президента України ЦВК повинна оголосити до 10 квітня.

Коли будуть результати виборів 2019

31 березня в Україні пройшов перший тур виборів президента України 2019. Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів.

Офіційні ж результати виборів ЦВК повинна оголосити до 10 квітня.

Окружні територіальні комісії повинні до 5 квітня включно встановити результати голосування в межах територіальних виборчих округів.

Протягом 10 днів з дня голосування до 10 квітня включно ЦВК повинна встановити результати виборів і скласти відповідний протокол.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК 

Якщо жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів, то ЦВК звертається до Верховної Ради з поданням про призначення повторних виборів президента України, які призначаються на третю неділю після дня виборів, тобто на 21 квітня.

До слова, в ЦВК вже закликали кандидатів-лідерів готуватися до другого туру виборів президента України.

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